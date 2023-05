Lukaku si candida per la Champions: "Io sono pronto, ma l'Inter viene prima"

QUI INTER

L'attaccante belga dopo la doppietta al Sassuolo: "Possiamo ancora vincere due trofei. Stiamo bene e vogliamo continuare così"

L'Inter ha battuto 4-2 il Sassuolo consolidando il piazzamento in classifica per la prossima Champions League: "Stiamo bene e vogliamo continuare così - ha commentato Romelu Lukaku a fine partita dopo la doppietta contro i neroverdi -. Possiamo ancora migliorare e tutti i giocatori danno il loro contributo. Possiamo ancora vincere due trofei". Con i due gol al Sassuolo Lukaku si candida alla titolarità contro il Milan in semifinale di Champions: "Il mister sa che ci sono, l'Inter viene prima".

Vedi anche Serie A Serie A, Inter-Sassuolo 4-2: Lukaku firma tre punti da Champions La forma fisica dell'attaccante belga è migliorata notevolmente nell'ultimo mese: "Non voglio dire che sono arrivato perché si può sempre migliorare. Ho passato mesi complicati per gli infortuni, ma ora sto bene e sto aiutando la squadra. Ci sono troppi obiettivi di squadra da raggiungere per poter festeggiare, uno è andare a Istanbul".

INZAGHI AFONO, PARLA FARRIS

Nel dopopartita del 4-2 tra Inter e Sassuolo, il tecnico Simone Inzaghi non ha parlato in quanto senza voce. Al suo posto il vice Farris: "Lukaku è un ragazzo eccezionale, stiamo vedendo la sua vera versione nell'ultimo periodo e nei mesi scorsi ci è mancato molto. Sta dimostrando quanto può essere un fattore".

La classifica a tre giornate dalla fine sorride all'Inter in chiave Champions: "Era un'occasione da non perdere questa, Inzaghi era stato chiaro. Serviva mettere un cuscinetto perché ci aspettano partite importanti e i risultati di oggi ci hanno dato una grande possibilità. Siamo stati molto bravi".