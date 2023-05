Serie A, Inter-Sassuolo 4-2: Lukaku firma tre punti da Champions

INTER-SASSUOLO 4-2

Doppietta Lukaku, con autorete di Tressoldi e Martinez. La reazione neroverde con Henrique e Frattesi ha solo spaventato San Siro

Inter-Sassuolo: le foto della sfida





































LA PARTITA

Vincere per raccogliere tre punti importanti e possibilmente senza spendere troppe energie. Missione compiuta per l'Inter che ha battuto 4-2 il Sassuolo a San Siro con una buona rotazione da parte di Simone Inzaghi, soffrendo più di quanto racconti il risultato contro i neroverdi, ma portando a casa l'intera posta in palio che assume valore doppio dopo la sconfitta del Milan, ora quinto e a -5 in classifica. Protagonista a San Siro Romelu Lukaku con una doppietta che certifica l'ottimo momento belga e in generale nerazzurro, alla settima vittoria consecutiva in tutte le competizioni.

Cambiando l'ordine dei fattori in questo momento il risultato non cambia nella moltiplicazione dei valori a disposizione di Simone Inzaghi. Nell'ultimo mese l'Inter è una delle squadre più in forma d'Europa e pur lasciando a riposo pedine importanti come Bastoni, Barella, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Dzeko dall'inizio oltre a Onana, i nerazzurri hanno disputato un'ottima prova per agonismo, organizzazione ed efficacia offensiva. Il Sassuolo, forte della tranquillità della classifica, è sceso in campo al Meazza con spavalderia e trovando il vantaggio con Berardi poi annullato per un fuorigioco precedente di un compagno, ma dando vita a una partita ricca di spunti offensivi sui due lati del campo. Anche l'Inter, dopo la rete annullata a Correa per lo stesso motivo, ha avuto occasioni per sbloccare il match trovando l'azione giusta al 41' appoggiandosi sulla forza fisica di Lukaku: il belga, dominando il duello con Tressoldi, si è girato al limite dell'area fiondando il pallone sotto la traversa.

È a inizio ripresa però che l'Inter ha fatto la differenza. Con l'ingresso di Martinez subito per l'acciaccato Correa, nel primo quarto d'ora la squadra di Inzaghi ha schiacciato il Sassuolo nella propria area di rigore sfiorando il raddoppio con Lautaro e Dimarco nel giro di pochi minuti. Questione di poco e di un pizzico di fortuna in più che è arrivata al 55' su un tiro-cross di Bellanova deviato maldestramente da Tressoldi nella propria porta. Una autorete a cui il difensore brasiliano tre minuti più tardi ha sommato una deviazione (questa volta sfortunata) sul tiro di Martinez che ha spiazzato Consigli, concedendo il terzo gol all'Inter e completando la sua serata da incubo.

Sul triplo vantaggio però il Sassuolo ha avuto la forza di continuare a giocare a pallone, trovando la rete con Henrique su assist di Berardi che ha dato un senso all'ultima mezz'ora di gioco. Un senso diventato ben più visibile al 77' quando con un inserimento a centro area Frattesi ha incornato di testa anche il raddoppio dei neroverdi. Una rimonta però strozzata a metà con una ripartenza al novantesimo di Gosens e Brozovic capitalizzata al massimo ancora da Lukaku.

LE PAGELLE

Lukaku 7,5 - Sblocca il match con tutta la sua forza fisica, trovando l'incrocio dei pali dopo aver difeso il pallone sulla trequarti. Vince tutti i duelli con i rispettivi marcatori, poi nel finale chiude i conti firmando la doppietta.

Dimarco 7 - Crea occasioni da gol per i compagni senza soluzione di continuità, pagando qualcosa in fase difensiva. Ci prova anche in prima persona ma non è fortunato, poi quando esce dalle sue parti arriva il gol del Sassuolo.

Martinez 7 - Entra a inizio ripresa al posto dell'infortunato Correa e impiega pochi minuti per mettere le cose in chiaro. Al primo tiro trova il gol, poi dà una mano alla squadra con il solito lavoro sporco.

Tressoldi 4 - Dionisi lo toglie per la disperazione a metà ripresa, una serata nerissima per il difensore brasiliano che ha tanti demeriti e un pizzico di sfortuna nei tre gol dell'Inter. Perde nettamente il duello con Lukaku sul primo gol, prendendosi il giallo. Poi è goffo nell'autogol del raddoppio e sfortunato nella deviazione che spiazza Consigli nel terzo gol. Il tutto marcando solo a vista anche Lautaro.

Berardi 6,5 - Il suo contributo offensivo lo dà sempre e come spesso gli accade a San Siro si esalta. Un fuorigioco di Laurienté gli toglie la gioia del gol che avrebbe sbloccato la partita, ma trova l'assist nella ripresa oltre a diverse conclusioni importanti.

Frattesi 7 - Inserimento costante in tandem con Berardi. Ha suoi piedi un paio di palloni interessanti, ma non è preciso nella conclusione. Nel finale però riesce a imbucare il pallone all'angolino con un colpo di testa in anticipo su Asllani.

IL TABELLINO

INTER-SASSUOLO 4-2

Inter (3-5-2): Handanovic 6; D'Ambrosio 6, De Vrij 6 (28' st Bastoni 6), Acerbi 6; Bellanova 6,5 (33' st Darmian 6), Gagliardini 5,5, Brozovic 6,5, Mkhitaryan 6 (16' st Asllani 5,5), Dimarco 7 (16' st Gosens 6); Lukaku 7,5, Correa 6 (1' st Martinez 7). A disp.: Cordaz, Onana, Zanotti, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Dzeko. All.: Inzaghi 7.

Sassuolo (4-3-3): Consigli 5,5; Toljan 6 (32' st Zortea 6), Erlic 5, Tressoldi 4 (20' st Ferrari 5,5), Rogerio 6,5; Frattesi 7, Lopez 6, Henrique 6,5 (32' st Thorstvedt 6); Berardi 6,5, Defrel 5,5 (12' st Pinamonti 5,5), Laurienté 5,5 (12' st Bajrami 5,5). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Muldur, Romagna, Harroui, Obiang, Alvarez, Ceide. All.: Dionisi 6.

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 41' Lukaku (I), 10' st aut. Tressoldi (S), 13' st Martinez (I), 18' st Henrique (S), 32' st Frattesi (S), 45' st Lukaku (I)

Ammoniti: De Vrij, Brozovic (I); Defrel, Tressoldi, Henrique (S)

Espulsi: nessuno

