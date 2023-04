Inter, Inzaghi: "Sconfitta fotocopia di altre, ma non snobbiamo il campionato"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro ha commentato il ko interno contro il Monza: "Nel 2023 l'attacco non è al solito livello"

Inter-Monza: le foto della sfida







































































1 di 37 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 37 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter di Inzaghi non esce dalla crisi in campionato perdendo contro il Monza la quarta partita nelle ultime cinque: "Abbiamo giocato un buon primo tempo dove meritavamo il vantaggio - ha commentato il tecnico nerazzurro a fine partita -, poi nella ripresa ci siamo innervositi subendo qualche ripartenza. È una fotocopia di altre sconfitte, non va bene e siamo delusi oltre che arrabbiati. Non è vero che non sentiamo il campionato, sappiamo l'importanza di queste partite anche se un altro risultato negativo ci complica il cammino".

Sono undici le sconfitte in campionato, ma l'Inter sembra poco adrenalinica: "Ci manca l'episodio che fa cambiare la situazione. Le statistiche sono superiori rispetto alle coppe, ma i risultati non ci stanno dando ragione. In questo momento non basta e non è un caso che i portieri avversari sono sempre i migliori in campo, ma se diciamo sempre le stesse cose è evidente che qualcosa non va. Nel secondo tempo contro il Monza siamo stati più lenti e meno lucidi".

Il problema in attacco sta perdurando da tempo, il gol fatica ad arrivare con le punte. La corsa per la Champions si è complicata, almeno in campionato: "Nel 2023 dopo la ripresa non siamo sui nostri livelli in attacco dopo 16 mesi in cui siamo sempre stati il miglior attacco, mentre ora non concretizziamo pur creando molto. Dobbiamo essere più determinati tutti. In campionato siamo a due punti dal Milan e mancano ancora tanti punti, abbiamo le carte in regola per rientrare in corsa per i primi quattro posti. Dobbiamo essere preoccupati del rendimento, ma ci stiamo lavorando anche se il risultato non rispecchia quanto fatto in campo".

dite la vostra 15 apr 2023

"La squadra è costruita per competere in tutte le competizioni e siamo ancora in corsa nelle coppe - ha concluso Inzaghi -, ma non è vero che le motivazioni le mettiamo solo in Europa. Sono deluso ovviamente, ma per quanto visto in campo sono relativamente soddisfatto". Mercoledì arriva il Benfica: "Abbiamo due gol di vantaggio, ma non dobbiamo sottovalutare una squadra fortissima che prima dell'andata aveva fatto benissimo. Siamo a un passo dalla semifinale e vogliamo andare avanti".