Inter, paradosso Eriksen: è il dubbio più grande di Conte per il derby

VERSO INTER-MILAN

di

Marco Barzaghi

È quasi un paradosso ma in questo momento Christian Eriksen, il rinforzo top del mercato di gennaio, il colpo più importante a livello europeo dell’ultima finestra dei trasferimenti, rappresenta il più grande dubbio di Antonio Conte per il derby di domenica con il Milan. Il tecnico nerazzurro deve infatti decidere se schierare o meno il centrocampista danese, se provarlo come mezzala sinistra, con Brozovic playmaker e Barella a destra in una posizione che non è proprio la sua, o riproporlo come trequartista alle spalle di Lukaku e Sanchez, come a Udine, dove però non ha convinto in quella posizione e dopo un buon inizio è progressivamente uscito di scena, complici anche le condizioni del campo e degli avversari molto fisici. Inter, il rito di iniziazione di Eriksen e Moses

Adesso dopo una settimana piena di allenamenti il risultato potrebbe cambiare, Eriksen sta conoscendo meglio cosa vuole il suo allenatore e i nuovi compagni, Conte però adesso deve decidere in merito al suo utilizzo. Il Vecino delle ultime due partite e un 3-5-2 più collaudato probabilmente gli offrono più garanzie dal punto di vista tattico e per non soffrire fisicamente in mezzo al campo, ma non è neanche da escludere che possa schierare Eriksen insieme all’uruguaiano, mettendolo in posizione più avanzata, in appoggio a Lukaku, e tenersi il Sanchez rivitalizzato di Udine per il finale di partita.

Anche in difesa ci sono diversi dubbi, tra Godin e D’ambrosio, che però potrebbe giocare anche sulla fascia destra, dove è in ballottaggio con Candreva e Moses.

Per sapere chi ci sarà in porta bisognerà invece aspettare la riunione tecnica pre partita di domenica. Bisogna capire se Handanovic, che continua ad allenarsi senza il pallone, avrà delle buone risposte quando proverà a parare con il tutore speciale che utilizzerà a protezione del mignolo fratturato.

L’intenzione in casa Inter è non rischiare problemi più gravi: a meno di un recupero miracoloso, Handanovic lascerà a Padelli, che intanto è guarito dall’influenza, il suo primo derby contro il Milan.

