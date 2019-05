Inter, Oriali atto III: sarà il nuovo team manager

29/05/2019

Tutto pronto in casa Inter per l'Oriali atto III. Dopo aver vestito la casacca nerazzurra da giocatore per 13 anni (dal 1970 al 1983, due scudetti e altrettante Coppe Italia conquistati) e da dirigente nell'epopea morattiana (dal 1999 al 2010), dove ha ricoperto diversi ruoli - responsabile dell'area tecnica, consulente di mercato, intermediario tra squadra e dirigenza poi, con l'arrivo di Mourinho, si è seduto in panchina come dirigente accompagnatore - è tutto fatto per il suo ritorno a casa dopo l'addio shock di 9 anni fa quando la sua esperienza finì, insieme a quella dello Special One promesso sposo al Real Madrid, per alcuni dissapori con la dirigenza. In particolar modo con l'allora direttore tecnico Marco Branca, come spiegato tempo dopo dallo stesso Oriali. "Nemmeno io conosco i veri motivi, dopo 30 anni all’Inter in cui pensavo di aver guadagnato più rispetto e credibilità. Invece sono fuori e non ne conosco il motivo - raccontò alla Gazzetta dello Sport 15 mesi dopo il suo addio -. So soltanto che il presidente si è lasciato convincere da Branca e altri dirigenti che volevano un nuovo progetto senza di me".



Il tempo ha cancellato i vecchi rancori e ora l'ex mediano campione del mondo nel 1982, con 5 anni di esperienza di Nazionale sulle spalle, è pronto a riabbracciare Conte e a contribuire al rilancio del club che ha sempre amato.