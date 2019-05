Conte-Inter, c'è l'intesa di massima: con l'ex ct torna anche Oriali

12/05/2019

Antonio Conte è a un passo dall'Inter. L'ex ct e il club nerazzurro hanno raggiunto un accordo di massima . Per chiudere la trattativa manca solo la firma , che al momento non può essere ancora ratificata per ovvi motivi, ma tutto verrà formalizzato quando ci saranno i giusti tempi tecnici. Per Conte all'Inter è pronto un contratto fino al 2023 , con un investimento paragonabile a quello dell'acquisto di un top player e col ritorno ad Appiano di Oriali nei panni di club manager.

L'Inter, dunque, ha scelto Conte per intaccare il dominio della Juve in Serie A e ritornare protagonista in Europa. Una decisione coraggiosa ed economicamente impegnativa. Conti alla mano, infatti, lasciare a casa Spalletti e il suo staff dovrebbe costare ai nerazzurri circa 30 milioni di euro. Cifra importante, a cui Marotta dovrà aggiungere i costi dell'ingaggio dell'ex ct azzurro e dei suoi uomini fidati. Un investimento totale equiparabile in buona sostanza a quello per portare in nerazzurro un giocatore di altissimo livello.



Per convincere la proprietà ad avallare lo sforzo economico, fondamentale è stato il lavoro di Marotta. Proprio l'ad avrebbe spinto infatti per il cambio in panchina e dare la "svolta". Insieme a Conte, inoltre, ad Appiano tornerebbe anche Oriali, pronto a ricoprire il ruolo di "club manager" per stare vicino alla squadra alla Pinetina e ricomporre un binomio professionale e umano con l'ex ct che in Nazionale ha funzionato alla perfezione.