Inter, operazione perfettamente riuscita per Barella: rientro in un mese

IL COMUNICATO

"Nella mattinata di oggi Nicolò Barella è stato sottoposto, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula. L'intervento è perfettamente riuscito, nei prossimi giorni il giocatore comincerà la fase riabilitativa". Questo il comunicato, apparso sul sito ufficiale dei nerazzurri, con cui l'Inter informa che l'operazione a cui si è sottoposto Barella dopo l'infortunio col Torino è perfettamente riuscito. Il centrocampista dovrebbe tornare in campo tra circa un mese, certamente dopo la sosta natalizia. L'importanza di Barella

Dopo il lungo stop di Sensi, Antonio Conte perde dunque per diverse partite anche Barella in un centrocampo che è stato finora decimato dalle assenze prime di Vecino, poi di Asamoah e anche di Gagliardini. Il centrocampista italiano sembra sulla via del recupero e sarà a Praga, dove, nella partita decisiva per il futuro europeo del club di Suning, dal primo minuto dovrebbe giocare Borja Valero.

