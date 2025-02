Inter, operato Sommer: "Non vedo l'ora di tornare"

Ieri Yann Sommer è stato operato al pollice della mano destra per ridurre e sintetizzare la frattura della testa della falange prossimale del pollice, infortunio decisamente sfortunato (un pallone finito sul palo è rimbalzato sul dito, provocando la fattura) rimediato nell'allenamento di giovedì. Oggi il portiere svizzero ha mandato un messaggio social a tutti i tifosi dell'Inter dall'ospedale: "Grazie per tutto il vostro sostegno e gli auguri di guarigione! Sono completamente concentrato sulla riabilitazione e non vedo l'ora di tornare in campo. Incrociamo tutte le dita per la partita di questa sera. Forza Inter!".