L'Inter resta un passettino indietro: dall'Atletico al Real, sei ko, una vittoria e quel "centimetro" che manca

E dunque? Dunque se è vero, e lo è, che la Champions è una competizione che si basa sui dettagli, all'Inter sta mancando quel "centimetro in più" che in Europa fa la differenza: in Serie A la squadra di Chivu può permettersi di rischiare e sprecare, farsi del male da sola e poi rialzarsi, in Champions no. Che sia questione di testa, di tattica, di differenze tecniche e/o gap atletici, i risultati dicono che quel centimetro non c'è e che serve invece terribilmente. E se l'obiettivo è entrare nella Top-8 e andare poi più in là possibile, sul perché manchi è necessario che Chivu e la sua squadra focalizzino quanto prima la loro attenzione.