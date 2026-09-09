Volpato, la vicenda della positività alla cocaina si chiude con una multa da 450 euro

Il centrocampista del Sassuolo era stato fermato in auto a Sydney dopo il Mondiale

09 Set 2026 - 10:28
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Cristian Volpato, arrestato dalla polizia per eccesso di velocità a Sydney e successivamente risultato positivo alla cocaina pochi giorni dopo aver partecipato ai recenti Mondiali, è stato multato, secondo quanto riferiscono la polizia e i media locali. Il centrocampista australiano del Sassuolo, 22 anni, dovrà pagare 722 dollari australiani (circa 450 euro). La sua patente di guida è stata sospesa dopo l'arresto. Era stato fermato a fine luglio dopo due infrazioni per eccesso di velocità nella stessa notte. Durante il primo fermo era risultato negativo all'alcol test. Ricevendo una multa. Fermato di nuovo due ore dopo, era stato sottoposto a un test antidroga, risultato positivo alla cocaina. Volpato ha giocato tre partite con i Socceroos ai Mondiali dopo aver scelto di rappresentare l'Australia anziché l'Italia poco prima del torneo. Nato e cresciuto a Sydney prima di trasferirsi all'estero, aveva precedentemente rappresentato l'Italia a vari livelli giovanili.

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