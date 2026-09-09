Cagliari, incubo crociato per Felici: seconda rottura del legamento per l'esterno

Mattia Felici (2025) - L'adrenalina lo spinge a non mollare la sfida degli ottavi di Coppa Italia in casa del Napoli, tanto che tira (e sbaglia, colpendo la traversa) un rigore nella serie finale. Il dolore per l'eliminazione si aggiunge a quello per l'infortunio: rottura del crociato © Getty Images
Che sfortuna per Mattia Felici. L'esterno del Cagliari rimedia per la seconda volta in meno di un anno la rottura del legamento crociato anteriore. Gli esami svolti questa mattina alla clinica Villa Stuart di Roma hanno evidenziato lo stesso infortunio patito dal classe 2001 a dicembre 2025. Felici, rientrato solamente a maggio scorso, dovrà stare fuori almeno per altri 6-7 mesi.