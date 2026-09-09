Sporting-Galatasaray, Leao punge il Milan in conferenza stampa

09 Set 2026 - 10:31
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A dieci giorni dal trasferimento a titolo definitivo al Galatasaray, alcune parole di Rafael Leao in conferenza stampa alla vigilia del match contro il 'suo' Sporting Lisbona non sono affatto piaciute ai tifosi del Milan. L'ex attaccante rossonero ha parlato di alcuni retroscena sulla trattativa per trasferirsi a Istanbul e le sue parole sono sembrate una chiara frecciatina al suo ex club: "Ringrazio il Galatasaray, per tutto l’impegno che hanno messo nel trasferimento. Mi cercavano da due mesi. Ho sempre creduto nel Galatasaray e sono venuto qui. Mi hanno dato la possibilità di tornare a giocare in Champions League. I tifosi del Galatasaray sono incredibili".

Poi sul suo ruolo in campo: "In ogni posizione mi sento a mio agio. La cosa più importante è poter essere d'aiuto. Sono venuto qui per aiutare la squadra. Qualsiasi posizione va bene, per me non fa differenza. Dal punto di vista della forma fisica sto bene. Ho avuto un piccolo infortunio, l'ho superato due settimane fa e ora sono tornato. Lo staff del Galatasaray mi ha aiutato a rientrare rapidamente. Sono pronto per domani. Se sarò titolare? Questo non lo so (ride n.d.r.)".

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