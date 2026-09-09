Sporting-Galatasaray, Leao punge il Milan in conferenza stampa

A dieci giorni dal trasferimento a titolo definitivo al Galatasaray, alcune parole di Rafael Leao in conferenza stampa alla vigilia del match contro il 'suo' Sporting Lisbona non sono affatto piaciute ai tifosi del Milan. L'ex attaccante rossonero ha parlato di alcuni retroscena sulla trattativa per trasferirsi a Istanbul e le sue parole sono sembrate una chiara frecciatina al suo ex club: "Ringrazio il Galatasaray, per tutto l’impegno che hanno messo nel trasferimento. Mi cercavano da due mesi. Ho sempre creduto nel Galatasaray e sono venuto qui. Mi hanno dato la possibilità di tornare a giocare in Champions League. I tifosi del Galatasaray sono incredibili".