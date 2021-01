Inter, niente lesioni per Sensi: può esserci con la Juve

Stefano Sensi può tirare un sospiro di sollievo. Gli esami a cui si è sottoposto dopo il risentimento muscolare accusato a ridosso della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina non hanno infatti evidenziato lesioni muscolari, scongiurando l'ipotesi di un infortunio serio. Sensi dovrebbe dunque essere a disposizione di Antonio Conte per il big match di campionato contro la Juventus, anche se le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

Getty Images