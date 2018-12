Inter-Napoli, scontri prima del match: quattro tifosi accoltellati

26/12/2018

Quattro tifosi sono stati accoltellati nei pressi dello stadio Meazza, vicino a via Novara, prima di Inter-Napoli. Il ferito più grave è un uomo di 43 anni, ricoverato in codice giallo all'ospedale Sacco di Milano ma non sarebbe in condizioni di salute preoccupanti. Le altre tre persone ferite, dopo i primi soccorsi dei sanitari del 118, sono tornate allo stadio per assistere alla partita.