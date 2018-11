Inter-Milan, intesa sullo stadio: potrebbe anche non essere San Siro...

09/11/2018

La svolta tanto attesa è arrivata ed è stata annunciata attraverso un comunicato: Inter e Milan hanno infatti "sottoscritto un protocollo d'intesa per sancire la volontà di lavorare assieme al progetto di realizzazione di uno stadio moderno e all'avanguardia". Un accordo che porterà i due club a valutare una serie di opzioni tra cui la ristrutturazione di San Siro , che appunto diventa soltanto una possibilità e non la scelta definitiva.

Dopo un lungo periodo di stallo, Inter e Milan hanno dunque trovato l'intesa per realizzare insieme uno stadio moderno di proprietà dei due club. La prima fase esplorativa terminerà entro la fine del 2018 , dopodiché si partirà con il progetto vero e proprio che consegnerà al più presto un nuovo impianto alle due società milanesi. In questo contesto le parole del sindaco Sala: "Si lavorerà sull'ammodernamento di San Siro". Lui non ha dubbi. Ma...

IL COMUNICATO UFFICIALE

"F.C. Internazionale Milano S.p.A. ed A.C. Milan S.p.A. comunicano di aver sottoscritto un protocollo d’intesa per sancire la volontà di lavorare assieme al progetto di realizzazione di uno stadio moderno e all’avanguardia. Un impianto adeguato agli standard attuali è fondamentale per permettere ai tifosi di godere di un’esperienza unica e per garantire successi dentro e fuori dal campo. Le due società ritengono che uno stadio condiviso sia di primario interesse per tutti gli stakeholder da un punto di vista finanziario, amministrativo e tecnico. I due Club stanno valutando una serie di opzioni possibili, inclusa la ristrutturazione dello stadio San Siro, e hanno riavviato le attività di analisi delle diverse alternative attraverso la costituzione del gruppo di lavoro congiunto. I Club ritengono di poter concludere questa prima fase esplorativa entro la fine del 2018, al fine di procedere rapidamente con le attività progettuali e amministrative richieste per consegnare ai propri tifosi uno stadio moderno nel minore tempo possibile. Ieri i due Club si sono incontrati con il Sindaco, riaprendo un dialogo costruttivo e proficuo con la finalità di approfondire l’opzione di riammodernamento dell’area di San Siro".