Inter, Mentana attacca la Curva Nord: "Su Conte comunicato farneticante"

31/05/2019

"Farneticante". Duro il commento di Enrico Mentana, direttore di La7 e grande tifoso dell'Inter, sul comunicato della Curva Nord qualche ora dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico Antonio Conte. "Oltre al resto, già di per sè allucinante, c'è una lunga tirata sui trascorsi giudiziari di Conte. Scritta da chi si è macchiato di reati sportivi e penali a ogni stagione, e pochi mesi fa ha orchestrato l'agguato contro i tifosi avversari prima di Inter-Napoli, e ne ha fatte di cotte e di crude, anche con cori indegni nei confronti di chiunque, giocatore nerazzurro o di altre squadre, non gli andasse a genio o non gli avesse baciato la pantofola", si legge sulla sua pagina Facebook.