Inter: massiccio turnover e Zalewski in un nuovo ruolo nella trasferta di Torino

Pesante turnover per l'Inter nella trasferta di domenica a Torino contro i granata, tra indisponibili e giocatori che hanno bisogno di tirare il fiato dopo la sera infinita di Champions League contro il Barcellona e in vista della finale del 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Psg. Intanto però c'è una lotta con il Napoli capolista da tenere viva fino alla fine. Davanti a Sommer, De Vrij dovrebbe prendere il posto di Acerbi al centro della difesa. Pavard è ancora out per un problema alla caviglia e dunque dentro ancora Bisseck dal 1', Bastoni c'è. In mezzo le grandi novità, con Zalewski (l'unico giocatore di movimento senza gol in questa stagione) che potrebbe essere provato nel ruolo di mezzala destra, Asllani in cabina di regia e Zielinski mezzala sinistra. Mkhitaryan è out per affaticamento muscolare alla coscia destra così come Frattesi, autore del gol che ha regalato ai nerazzurri la finale di Champions, che risente di un problema alla muscolatura dell'addome. Sugli esterni Darmian per Dumfries e Carlos Augusto al posto di Dimarco. In avanti non ci sarà capitan Lautaro Martinez per il lieve riacutizzarsi dell’elongazione ai flessori della coscia sinistra e Thuram riposerà. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Correa e Taremi, quest'ultimo entrato bene in partita contro il Barcellona e favorito su Arnautovic. Nel mirino c'è anche il record di gol stagionali stabilito con Conte nel 2020 (113): attualmente l'Inter è a quota 108.