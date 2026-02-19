Verona, Sammarco: "Siamo contati, ma daremo battaglia"

19 Feb 2026 - 11:33

Paolo Sammarco ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Sassuolo. Queste le parole del tecnico del Verona: "Saremo quelli di Parma senza gli squalificati, Serdar e Belghali. Lirola ne avrà per qualche settimana, mentre Lovric dovrebbe essere vicino al recupero. Per Bernede, invece, non abbiamo tempi certi. Siamo contati, ma daremo battaglia. In tal senso stiamo valutando anche soluzioni alternative. Domani troveremo una squadra molto forte che ha messo in difficoltà diverse squadre di Serie A. Dovremo giocare al massimo e ci stiamo preparando per fare del nostro meglio". 

