Inter, Marotta: "Scudetto? C'è grande ottimismo dentro e voglia di esplodere ma manca ancora qualche punto"

L'ad nerazzurro: "Dimarco capitano? Quando Lautaro va in pensione..."

"Il capitano deve rappresentare l’azienda, trasmettere senso di appartenenza e inculcare cultura del lavoro. È facile per noi riconoscere un capitano - ha detto ancora Marotta - Lautaro è molto maturato e siamo arrivati a dire che la fascia da capitano è sua, rappresenta i valori del ruolo. E ha un grandissimo senso di appartenenza: voi non vedete il pre-gara, ma è il più teso e dietro questa tensione c’è il suo amore per l’Inter. Dimarco è praticamente un ultras dell'Inter, è dell'Inter fin da ragazzino. Ma per diventare capitano bisogna andare a scuola. Quindi magari lui potrà arrivare a farlo quando Lautaro andrà in pensione...".