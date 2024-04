Inter, quanto vale la seconda stella: bottino da 50 mln di euro

SCUDETTO NERAZZURRO

Sponsor, premi, eventi speciali e brand: i conti in tasca ai nerazzurri in vista della vittoria del ventesimo scudetto

© italyphotopress In casa Inter il countdown scudetto prosegue spedito e qualcuno ha già iniziato a fare i conti in tasca ai nerazzurri in vista della seconda stella. Oltre alla gloria, il tricolore numero 20 porterà infatti nelle casse dell'Inter anche tanti soldi. Secondo una prima stima della Gazzetta dello Sport, senza considerare il valore in crescita dei vari cartellini dei giocatori, si parla di un bottino complessivo di circa 50 milioni di euro.



La prima tranche da 23,4 milioni arriverà dalla Lega di Serie A in relazione alla quota di diritti tv dedicata a chi conquista lo scudetto, poi toccherà all'Uefa staccare un assegno da 10 milioni, premio destinato a chi vince la Serie A. E fin qui le entrate garantite. Poi spazio alle stime. Per quanto riguarda gli sponsor, il club nerazzurro dovrebbe incassare circa 12 milioni di euro di premi, a cui andrà comunque aggiunto un inevitabile incremento del blasone del brand in termini di immagine per future operazioni di partnership.

Infine capitolo marketing ed eventi. In casa Inter l'impressione è che su questo tema ci siano grandi progetti in ballo ed enormi aspettative del popolo nerazzurro. Situazione che potrebbe generare nuovi introiti e massimizzare le entrate con maglie celebrative da collezione, una linea di abbigliamento dedicata e iniziative ad hoc in città per celebrare la seconda stella e marcare la differenza col Milan. Soprattutto se la seconda stella dovesse arrivare proprio nel derby del 22 aprile.