Inter, Marotta: "Rinnovo Bastoni? Tutto in discesa se si vuole restare"

INTER

L'ad sul rinnovo del difensore prima della gara di campionato contro la Fiorentina. E su Lukaku: "Faremo le giuste valutazioni"

© Getty Images "Se i tifosi possono stare tranquilli su Bastoni? Sicuramente sì. Come ben sapete, conta sempre la volontà dei calciatori di rimanere. Quando c'è questa volontà, è tutto in discesa". Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta a Dazn sul rinnovo del difensore, in scadenza a giugno 2024. In settimana lo stesso Marotta ha incontrato il suo agente Tullio Tinti, che ha ribadito la volontà del giocatore di restare. "Ma ora abbiamo chiesto alla squadra di concentrarsi sul finale di stagione, senza pensare ai rinnovi", ha aggiunto Marotta.

Sulla situazione di Lukaku, all'Inter in prestito: "Il suo attaccamento alla maglia nerazzurra è 10 - ha detto ancora Marotta - Tornerà di proprietà del Chelsea e dovremo valutare tutti insieme le prospettive. Non siamo qua a decidere il destino ora. Oggi è prematuro ma non siamo qua a dover decidere il destino valutando esclusivamente le prestazioni del giocatore, che spero siano sempre confortanti e che servano a dare un apporto fondamentale alla squadra per raggiungere gli obiettivi".

Sorpreso di come sia finita tra Conte e il Tottenham?

"Sorpreso in parte ma non conosco assolutamente le dinamiche che hanno portato a questa decisione e non posso pronunciarmi e non posso giudicare".