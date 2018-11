Inter, Marotta rientrato dalla Cina: "Tutto positivo"

21/11/2018

La tre giorni in Cina di Giuseppe Marotta è terminata alle 6:46 di questa mattina quando il prossimo ad dell' Inter è atterrato a Milano dove nel pomeriggio avrà un appuntamento in Lega Calcio. Il dirigente, di rientro dal confronto con Suning in vista del prossimo insediamento nella società nerazzurra, ha rilasciato una breve dichiarazione: " Tutto positivo , non posso aggiungere altro. Ci sarà tempo per parlare".

L'ex dirigente della Juventus, di ritorno da Shanghai dopo essere stato a Nanchino al quartiere generale Suning per parlare con Zhang Jindong, è stato marcato stretto dai cronisti ma, con il sorriso sulle labbra, ha confermato che non è ancora il momento di parlare: "Non posso dirvi altro, mi spiace per la levataccia. Ne riparliamo dopo la Lega Calcio? Facciamo così...".



In attesa della firma e della presentazione, Marotta vedrà il presidente di Lega Micciché in qualità di consigliere: sul tavolo le misure del Governo che impattano sulle casse dei club. Sarà presente anche Alessandro Antonello, attuale ad Inter e lui stesso consigliere di Lega: forse ci sarà tempo anche per parlare di strategie future nerazzurre.