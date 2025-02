Inter, Marotta: "Mercato? Non sarà una rivoluzione, ma... Il ciclo di Inzaghi non è finito"

In occasione della nomina di tre nuovi membri nel Cda, Giuseppe Marotta ha parlato del momento che sta attraversando l'Inter sottolineando la continuità di risultati del gruppo nerazzurro. "È un momento molto positivo, ci sono ancora tanti punti a disposizione, ma vorrei sottolineare le performance della nostra squadra che ci vede al vertice in Italia e protagonista a livello internazionale - ha spiegato il presidente nerazzurro -. È motivo di grande soddisfazione e orgoglio, per tutti, a partire dalla società che ha voluto dare il suo apporto". "Siamo in linea con tutti gli obiettivi - ha aggiunto -. Siamo primi in campionato, l'unica italiana nelle fasi finali della Champions League e tra le otto squadre ancora in corsa per la Coppa Italia". "Rinnovo per Inzaghi? Non ne abbiamo parlato, il rapporto con lui è molto buono - ha proseguito parlando del futuro del tecnico -. Quando le cose vanno bene non c'è motivo per porsi domande o analizzare in modo critico ciò che sta capitando. Secondo me e secondo noi il ciclo Inzaghi non è terminato e saremmo orgogliosi di continuare insieme".