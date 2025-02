Prima la Lazio poi il Napoli: in Coppa Italia Inzaghi cambia l'Inter. Thuram parzialmente in gruppo, si ferma Zalewski

Conferma ovviamente tra i pali di Josef Martinez, reduce dalla buona 'prima' contro il Genoa ("È il futuro dell'Inter", ha detto Inzaghi dopo la gara). Davanti allo spagnolo previsto il ritorno al centro della difesa al posto di Acerbi - tornato dopo un lungo stop a grandi livelli - di de Vrij dopo tre panchine consecutive contro Fiorentina, Juventus e appunto Genoa. Ai suoi lati Pavard e Bisseck a sinistra per Bastoni. Sugli esterni Dimarco e Darmian che farà rifiatare Dumfries. In mezzo spazio a Zielinski per Barella e Mkhitaryan, con Asllani confermato in regia dal 1'. Frattesi, non ancora al meglio, andrà in panchina.



In avanti è emergenza. Inzaghi conta di recuperare Thuram, fuori per un problema alla caviglia, per la sfida del Maradona: lunedì alla ripresa degli allenamenti il francese ha svolto la prima parte di seduta con il gruppo poi lavoro differenziato (ancora a parte, invece, Carlos Augusto). Correa è reduce da una distorsione al ginocchio sinistro ma non ci sono lesioni. Capitan Lautaro vorrebbe giocare sempre ma comincerà dalla panchina: in avanti coppia Taremi-Arnautovic. Si ferma Zalewski: problema al polpaccio. "Esami clinici e strumentali per Nicola Zalewski questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano - si legge nella nota del club nerazzurro - Per il centrocampista polacco risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".