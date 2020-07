Inter, Marotta: "Cerchiamo campioni e giovani di talento. Non torno alla Juventus"

L'Inter si sta giocando il secondo posto con Lazio e Atalanta, ma se il rammarico per qualche punto gettato via è tanto, nell'ambiente nerazzurro si parla anche di mercato per la prossima stagione. Chi non andrà via è il dg Marotta, accostato nelle ultime ore a un ritorno alla Juventus: "Fake news assolutamente. Sto bene a Milano e lavoro bene in questo club - ha dichiarato prima della sfida Verona-Inter -. Voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi, ma ci vuole pazienza. Oggi serve stabilità e tranquillità".