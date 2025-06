Champions League, l'Inter è rientrata a Milano: sguardi bassi e pochi applausi, ora testa al Mondiale per Club

L'Inter ha fatto rientro a Milano dopo l'enorme delusione per la sonora sconfitta in finale di Champions League contro il Psg. I nerazzurri sono atterrati a Malpensa nella tarda mattinata di domenica, poi sono saliti sul pullman che li riporterà al quartier generale di Appiano Gentile. Da lì ognuno farà rientro in famiglia e avrà la giornata libera. Pochi i tifosi presenti ad accoglierli, anche se qualcuno ha voluto comunque dedicare loro un applauso. Per Lautaro e compagni sguardi bassi, bocche cucite e occhi che tradiscono l'amarezza per l'epilogo di Monaco.