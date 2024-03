Inter: lunedì esami strumentali per Arnautovic e Carlos Augusto

Bologna-Inter, le immagini del match











































Nella gioia per la decima vittoria di fila in campionato e un divario in classifica sulle rivali che la avvicina sempre di più alla seconda stella, due notizie negative per l'Inter che riguardano le condizioni di Arnautovic e di Carlos Augusto. Nel finale contro la gara di Bologna l'attaccante austriaco ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia destra (non la stessa dell'infortunio di settembre), mentre il brasiliano è rimasto negli spogliatoi nella ripresa per un fastidio al polpaccio destro. Risposte più precise sugli infortuni e sui tempi di recupero si avranno dopo gli accertamenti cui i due nerazzurri verranno sottoposti nella giornata di lunedì, a due giorni dal ritorno degli ottavi di Champions League a Madrid contro l'Atletico.