Inter, Lukaku e l'abbraccio con Conte: "Mi aiuta e mi motiva, è l'allenatore che voglio"

"L'abbraccio con Conte? Il rapporto con lui è molto forte, perché mi aiuta molto tutti i giorni. A 26 anni voglio un allenatore che mi dà motivazioni, sono contento di essere qui con lui e con questa squadra". Parla in italiano Romelu Lukaku, protagonista dell'Inter vincitrice del derby. "Sono molto contento per i tre punti, questa partita era molto importante. Mercoledì ci sarà un'altra gara difficile contro la Lazio, Scudetto? Non voglio parlarne adesso".