Inter, Lukaku subito gol: Conte l'ha rigenerato in 18 giorni

IL PERSONAGGIO

Dire che è già l'Inter di Lukaku sarebbe un inutile eccesso. È forse già l'Inter di Conte, perché alla prima giornata è già un bel vedere, per i quattro gol e per tutto il resto, compreso Lukaku. Big Rom, ora, è parte di un meccanismo in cui tutti gli ingranaggi sembrano funzionare (quasi) alla perfezione, così anche quelli un po' arrugginiti appaiono perfetti. Conte, buona la prima Getty Images

Subito prima del gol facile facile con cui ha bagnato il suo esordio, il belga aveva fatto esplodere San Siro per una magnifica sgroppata sulla destra: ecco, più della rete, allora, è quella l'immagine che lascia. Progressione, potenza, partecipazione al gioco: in campo aperto Lukaku è una forza della natura. In una squadra che fa della fisicità un'arma fondamentale, lui ne è l'espressione massima.

Big Rom è arrivato all'Inter l'8 agosto, 18 giorni fa: al Manchester United non aveva mai giocato per tutto il mese di precampionato e qualche volta non si era neppure allenato, portandosi dietro qualche problema fisico. Insomma, Conte ha trovato un giocatore fuori condizione e lui, che sin dalla primavera aveva dichiarato di volere solo il nerazzurro, si è messo a disposizione per arrivare pronto all'esordio. Ha faticato molto, come ha ammesso lui stesso, ma lo ha fatto col sorriso sulle labbra, riuscendo anche a segnare nei test contro Virtus Bergamo (addirittura poker) e Gozzano.

Non è ancora al top, ovvio, ma almeno contro questo Lecce è stato già abbastanza: così, come aveva fatto anche con Wba, Everton e Manchester United, ha segnato al debutto ufficiale, chiamando i compagni ad esultare insieme a lui. Il modo migliore per farsi amare da San Siro, con quel numero 9 sulle spalle, tanto per ricordare una volta di più che Mauro Icardi è già il passato: ha detto grazie con un inchino, magari un giorno sarà il popolo nerazzurro a inchinarsi a lui.