Inter, il voltafaccia di Lukaku scatena l'ira dei tifosi

LE REAZIONI

Il web nerazzurro si scatena dopo le indiscrezioni sul belga, tra chi parla apertamente di tradimento e chi prova già a guardare oltre

La notizia di un Romelu Lukaku pronto ad accettare le lusinghe della Juventus è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella galassia social dei tifosi dell'Inter. Già dalla tarda serata di venerdì il popolo nerazzurro si è scatenato su Twitter e Instagram e il tenore dei messaggi è pressapoco sempre lo stesso: se le indiscrezioni fossero confermate, qualunque sia l'esito finale delle trattative, quello di Big Rom sarebbe considerato da tutti un tradimento.

In queste ore in molti gli stanno ricordando, e rinfacciando, le interviste in cui il bomber belga affermava che non avrebbe mai accettato offerte da Juve o Milan. Tantissimi, poi, hanno ritirato fuori le immagini della semifinale d'andata di Coppa Italia, in cui Romelu si sfogava contro il pubblico dello Stadium dopo aver segnato il rigore dell'1-1, chiedendosi come sarebbe possibile oggi per lui difendere i colori bianconeri.

Tra rabbia e incredulità qualcuno lo definisce un mercenario e sostiene che Lukaku potrebbe diventare uno degli ex interisti più odiati di sempre, altri lo paragonano a Icardi sottolineando come l'argentino, nonostante le tante critiche ricevute, non abbia mai detto sì ad altre squadre italiane.

Poi ci sono i tifosi più pragmatici, quelli che riflettono sul fatto che lui sia comunque un giocatore di proprietà del Chelsea e che provano a guardare già oltre: qualcuno addirittura sostiene che il mancato ritorno del belga sarebbe un bene per la squadra e che la società dovrebbe già puntare altri profili perché i rapporti sono ormai irrimediabilmente compromessi. C'è infine chi già si lecca i baffi all'idea di poterlo battere nel derby d'Italia....