La Juve ha chiesto tempo a Lukaku: il belga ha detto sì e ora si nega all'Inter

Non è vero che Lukaku è sparito. Basta aprire il suo profilo instagram per vedere dove è, cosa fa, con chi gioca, come si allena. E' vero invece che si nega all'Inter. In questo momento almeno. Non risponde, prende tempo perché tempo ne ha concesso alla più storica, acerrima rivale dei nerazzurri: la Juve. Una settimana, dieci giorni, questo gli ha chiesto infatti il nuovo ds bianconero Cristiano Giuntoli e Big Rom pare abbia acconsentito: sul tavolo un contratto, quello prospettato dai bianconeri, con un ingaggio vicino ai 12 milioni a stagione, nettamente più alto di quello offerto da Marotta. Lui e il suo avvocato, Sebastian Ledure, si sono così eclissati di fronte alle chiamate dell'Inter che nel frattempo avrebbe anche raggiunto un accordo con il Chelsea (operazione da 40 milioni in totale, 35 più 5 di bonus, ammontare che pareggia l'offerta fatta anche dai bianconeri ai Blues) ma che non ha in mano l'assenso del giocatore. Insomma, ciò che sembrava sino a ieri scontato, oggi non lo è più: non è più affatto sicuro che Lukaku voglia l'Inter! Anzi. Ma come e perché questo sia successo è difficile da capire, riduttivo spiegare il tutto con la volubilità dell'uomo e l'avidità del suo legale. Ma se veramente dovesse finire con questo clamoroso voltafaccia, non sarà il solo Lukaku a dover dare spiegazioni. Tuttavia se così non fosse - o se i clamori delle ultime ore fossero solo rumors - a questo punto tocca a Lukaku intervenire e chiarire. In tempi rapidi, perché un intero mondo, quello nerazzurro, si sente oggi nuovamente tradito. Di certo c'è che la situazione è in fase di stallo, anche perché la Juve prima di affondare il colpo deve cedere Vlahovic, operazione non facile né immediata. Basteranno i sette/dieci giorni chiesti da Giuntoli? Serve ai bianconeri un assist del Psg a questo punto, in un intreccio internazionale rovente. Mai quanto però il clima in casa interista.