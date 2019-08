Inter, Lukaku mostra i muscoli: "E sarei grasso?"

Prosegue l'avvicinamento dell'Inter verso il debutto in campionato contro il Lecce, proseguono i duri allenamenti di Romelu Lukaku che vuole farsi trovare pronto già per giocare titolare lunedì 26. L'attaccante belga su Instagram ha mostrato i progressi, prima postando la potenza dei muscoli delle gambe poi mandando a quel paese chi aveva insinuato che fosse arrivato in nerazzurro troppo grasso. "Non male per un grassone" scrive Lukaku mostrando il fisico davanti allo specchio.