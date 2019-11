Inter, Lukaku e Lautaro sono la coppia più bella del mondo nerazzurro

Lukaku-Dzeko niente da fare perché alla fine il bosniaco resta a Roma. Lukaku-Sanchez, praticamente mai per ora, perché all'inizio gioca il belga e il cileno entra a partita in corso e perché poi Sanchez si infortuna in Nazionale. E allora resta Lautaro Martinez ed ecco servita per necessità la coppia d'oro nerazzurra. Una coppia d'assi, anzi da gol uno dietro l'altro. Il gigante belga segna a valanga in campionato, l'argentino in Europa. Il primo potente, il secondo scattante: sembrano fatti per giocare insieme. Del resto dagli anni '80 in poi nessuna coppia gol dell'Inter alla loro prima stagione e a questo punto della stagione aveva segnato tanto come Lukaku e Martinez: 22 reti.