Inter, Conte: "Lautaro e Lukaku sono il futuro. Icardi? Decide il club"

Antonio Conte si gode la vittoria con il Toro, arrivata mantenendo la porta inviolata: "Questa è la cosa che mi rende più contento, abbiamo dimostrato una buona solidità difensiva ed è importante perché dimostriamo che i gol li facciamo prima o poi". Su Lukaku e Lautaro: "Sono potenziali attaccanti dell'Inter per 7-8 anni. Stanno crescendo in maniera esponenziale". L'infortunio di Barella: "Spero che gli esami clinici non diano esiti disastrosi"

Seppur ancora in emergenza, la sua Inter non perde colpi e continua a rimanere aggrappata alla Juve. Conte ha un pensiero per quei ragazzi finora impiegati meno. "Partiamo dall'aspetto positivo, ovvero che oggi Borja Valero è entrato e ha mostrato la sua professionalità e determinazione: ha lavorato tanto con determinazione e in silenzio, e questo mi dà soddisfazione - ha spiegato a fine partita -. E' un piacere allenare gente come lui e Dimarco, so che non è semplice allenarti senza avere grandi chance. Ma Borja ha fatto un ottimo secondo tempo, sono contento per lui e per l'esordio di Dimarco, meritava questa soddisfazione. Mi auguro ora che per Barella non sia niente di serio, perché è cresciuto in maniera esponenziale ed è importante per noi. Mi auguro che gli esami clinici non diano esiti molto disastrosi".

Una battuta anche su Icardi e Gabigol, grandi protagonisti con Psg e Flamengo e ancora di proprietà dell'Inter: "Il loro destino spetta ai dirigenti, quest'anno giocatori come Icardi, Nainggolan e Perisic sono andati via ma non abbiamo realizzato nulla dal punto di vista economico. Potrebbe esserci un tesoro importante per noi. Ma intanto continuiamo a lavorare e fare quello che dobbiamo fare, mettendoci un impegno massimale. Dobbiamo dare più del massimo perché continua l'emergenza, ma c'è solo da ringraziare questi ragazzi. Sono contento soprattutto per loro perché lavoro, sacrificio, sessioni tattiche alla fine pagano. Stanno raccogliendo i frutti e spero possano farlo ancora in futuro".

Il tecnico si gode la sua coppia, Lautaro-Lukaku. "Insieme a Romelu, Lautaro rappresenta un terminale offensivo che sta crescendo tanto. Ha 22 anni, Romelu 26, sono potenziali attaccanti dell'Inter per 7-8 anni. Stanno crescendo in maniera esponenziale, sono contento per i gol ma anche perché lavorano per la squadra. Penso che stasera potessero segnare ancora, ma anche la squadra è stata brava a supportarli e loro si mettono a disposizione in entrambe le fasi".