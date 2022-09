Inter: Lukaku in panchina con la Roma. Calhanoglu giovedì in gruppo

INTER

Massima cautela per l'attaccante belga, più avanti nel recupero il centrocampista turco

© Getty Images L'Inter, nonostante l'esito positivo degli esami di controllo, difficilmente farà giocare Romelu Lukaku dal primo minuto contro la Roma. Vista l'importanza del giocatore e la volontà di evitare ricadute, considerando anche il Mondiale alle porte, in casa Inter c'è comprensibile prudenza sull'impiego del belga che partirà dalla panchina. Hakan Calhanoglu, invece, è da considerarsi completamente recuperato: tra domani e giovedì il centrocampista turco tornerà in gruppo per poi mettersi a disposizione di Simone Inzaghi in vista del big match di sabato a San Siro.

Con Lukaku in panchina, si aprono le porte dell'11 titolare per il grande ex Edin Dzeko, anche in considerazione del fatto che Lautaro Martinez e Joaquin Correa rientreranno mercoledì sera in Italia, dormiranno ad Appiano, in tempo per svolgere due allenamenti interi e la rifinitura prima della gara. Al fianco del bosniaco, ci sarà il Toro, con Correa pronto dalla panchina.

Il recupero ormai completo di Calhanoglu è una buona notizia per Inzaghi, che dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic per un mesetto. Anche con il turco verrà usata la massima cautela, visto i numerosi impegni da qui al Mondiale, quando la squadra giocherà praticamente sempre tre volte alla settimana e ci sarà bisogno dell'apporto di tutti gli elementi della rosa.