Inter, Lukaku è tornato e non vuole fermarsi: ora si candida per la Juve

INTER

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia è Dzeko il favorito per affiancare Lautaro ma con la doppietta di Empoli vuole far cambiare idea a Inzaghi

© Getty Images Romelu Lukaku è tornato. Per l'Inter una bella notizia. Anzi bellissima. A Empoli Simone Inzaghi ritrova tre punti in campionato, fondamentali per riprendere la corsa Champions dopo aver perso cinque delle ultime sette partite in A, e finalmente il suo bomber - non ancora quello devastante dell'anno dello scudetto ma la strada è quella giusta - che per troppo tempo gli è mancato. Erano passati 253 giorni dall'ultimo gol su azione in Serie A, da quell'Inter-Lecce del 13 agosto alla prima giornata, e ben due anni dall'ultima doppietta: l’ultima il 14 febbraio 2021 contro la Lazio.

Vedi anche inter Lukaku: "Sto tornando, l'Inter mi ha dato tutto e io devo fare tutto per l'Inter"

E ora che i tabù sono stati spezzati Big Rom è pronto per aiutare l'Inter a conquistare gli obiettivi di questo intenso finale di stagione. A partire dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve, in programma mercoledì sera a San Siro, dove Lukaku ci sarà dopo la 'grazia' ricevuta dal presidente della Figc Gravina.

Romelu vuole esserci. Più gioca e più si rimette in forma. Vuole tornare a riprendersi l'Inter, dopo il lungo stop per infortunio e la lenta ripresa. E ora che ha riconquistato fiducia e si sente bene fisicamente scalpita per giocare. A Empoli è rimasto in campo per tutta la partita, facendo rifiatare Dzeko proprio in vista della sfida contro la Juventus. Il bosniaco è il favorito contro i bianconeri per affiancare Lautaro Martinez, che con la rete del Castellani è diventato il primo giocatore dell’Inter a realizzare almeno 15 reti in tre o più stagioni consecutive in Serie A da Mauro Icardi, tra il 2014/15 e il 2017/18 (quattro in quel caso). Ma con la doppietta e l'assist per il 'Toro' il belga ha tutta l'intenzione di far cambiare idea al suo allenatore. "Lukaku contro la Juve in Coppa Italia? L'importante è poter scegliere, quello che non ho potuto fare fino alla sosta - ha detto a proposito Inzaghi nel dopo partita di Empoli - Ora gli attaccanti stanno bene, il problema per l'allenatore è non poter scegliere. Due giorni prima si possono avere delle idee, ho fatto riposare tanti giocatori: qualcosa ho in mente".