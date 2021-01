Inter, quote in pegno ad Alibaba e i contatti con un colosso finanziario 

LE MOSSE DI SUNING

Suning vende l'Inter? Suning a caccia di nuove risorse finanziarie? Il Gruppo ha seccamente smentito la notizia della cessione ("Priva di fondamento") ma le voci intorno alla società nerazzurra, legate poi a doppio filo a quelle della squadra e all'impossibilità della dirigenza di fare mercato se non low-cost, continuano a circolare con insistenza. Nell'ambito di una complessa operazione finanziaria - come riportato in esclusiva dal Corriere della Sera - per far fronte, si presuppone, alle esigenze di liquidità e a debiti obbligazionari il gruppo Suning ha ceduto in pegno al gruppo Taobao-Alibaba un pacchetto azionario all'interno del quale figura anche la società cinese che controlla l'Inter. L'operazione in questione è avvenuta agli inizi di dicembre quando, secondo il database dell’Agenzia di informazioni creditizie di Pechino citato da alcuni media locali, gli azionisti della Suning Holding Group (SHG) - che possiede indirettamente il 68% dell'Inter - hanno dato in pegno azioni per un valore nominale pari a 1 miliardo di yuan, poco più di 125 milioni di euro.

Dell'accordo tra Zhang e Taobao-Alibaba non si è a conoscenza né della contropartita, nè dei termini dell'intesa (durata, ad esempio). "Il pegno azionario è un normale accordo d’affari che non ha alcun impatto sullo sviluppo commerciale e sulla consueta attività di Suning.com", riferiscono dal gruppo di Nanchino, come riporta sempre il 'Corriere della Sera".

Intanto, secondo quanto riferisce 'Il Sole 24 ore", il colosso finanziario Bc Partners (che nel 2002 ha acquisito il gruppo Galbani per un miliardo di euro), avrebbe espresso interesse per le quote dell'Inter. e sarebbero già iniziati i contatti con Suning. Le discussioni con alcuni fondi di private equity, interessati a una quota azionaria del club nerazzurro, sarebbero iniziate a dicembre. L'interesse di Bc Partners sareebbe nella fase iniziale: situazione, dunque, tutta in evoluzione.

