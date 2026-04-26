De Rossi alla festa promozione dell'Ostia Mare, tifosi in delirio

26 Apr 2026 - 21:57
© Getty Images

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Daniele De Rossi accende la festa dell'Ostia Mare. Dopo la sconfitta casalinga del Genoa contro il Como, il tecnico dei liguri ha preso un aereo per Roma e ha raggiunto il litorale romano dove la squadra di cui è presidente stava festeggiando la promozione in Serie C. Centinaia i tifosi dell'Ostia Mare che hanno accolto il pullman della squadra parcheggiato davanti al pontile di Ostia e lo stesso De Rossi al coro di "C'è solo un presidente". L'ex giocatore della Roma e della Nazionale ha ricambiato salutando i tifosi e festeggiando dal pullman prima di andare a cena con la squadra in un ristorante locale. 

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