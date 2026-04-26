Il Foggia perde 3-1 con la Salernitana e retrocede in serie D

26 Apr 2026 - 21:52

Il Foggia saluta il professionismo e sprofonda in Serie D, nel campionato dilettantistico, dopo aver perso in casa allo stadio Zaccheria (3-1) contro la Salernitana. Rossoneri, dunque, retrocedono in D senza passare dai playout. La partita si è disputata a porte chiuse dopo la squalifica del campo a seguito dei disordini avvenuti a Monopoli domenica 19 aprile. "Per noi oggi è un dramma sportivo - ha detto in conferenza stampa Gennaro Casillo imprenditore e proprietario del Foggia insieme all'imprenditore Giuseppe De Vitto - Non vi nascondo che ci abbiamo provato in tutti i modi possibili e immaginabili, lo abbiamo fatto con tanta passione, dal primo giorno. Mai avremmo immaginato tutte quelle sconfitte, siamo intervenuti sul mercato, ma non è da noi piangerci addosso". "Da domani - aggiunge - ripartiremo, facciamo gli imprenditori non abbiamo acquisito il Foggia perché lo dobbiamo abbandonare. Da oggi si riparte e si rifonda. Noi non ci abbattiamo. Purtroppo è successo, non abbiamo valutato bene alcuni valori all'interno del gruppo, ma non diamo colpa a nessuno. Ci prendiamo tutte le nostre. Chiediamo scusa ai nostri concittadini, io abito in questa città che amo, non ci tiriamo indietro sicuramente, ripartiremo, rifonderemo". Gli fa eco De Vitto. "Oggi proviamo rammarico, chiediamo scusa, questa passione per questi colori ci porterà a programmare un qualcosa di buono che questa città e questi colori meritano - ha aggiunto - Anche in serie D non faremo la comparsa ma allestiremo una squadra per vincere. Oggi dobbiamo farci forza tutti insieme".

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