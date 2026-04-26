Inter, Darmian: "Cercheremo di battere il Parma e vincere lo scudetto a San Siro"

26 Apr 2026 - 20:34
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Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Torino-Inter 2-2, Matteo Darmian ha parlato così del match dell'Olimpico Grande Torino: "Sono contento per Dimarco che abbia raggiunto il record di assist, ha fatto una stagione incredibile, si merita questo traguardo e i complimenti. Questo gruppo vuole sempre vincere e dimostrare la giusta determinazione e cattiveria, prima della partita ci mancavano 4 punti e ora ne mancano 3. Faremo di tutto per vincere la prossima settimana davanti ai nostri tifosi. Non possiamo essere felici al 100% perché oggi non sono arrivati i tre punti ma siamo più vicini all'obiettivo, dobbiamo essere concentrati finché non lo raggiungiamo e poi c'è la finale di Coppa Italia da portare a casa".

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