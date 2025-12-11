Logo SportMediaset

Calcio

Calcio donne, ranking Fifa: Italia scivola al 13° posto, Spagna leader

11 Dic 2025 - 19:30

Reduce dal pareggio con il Giappone e dai ko con Brasile e Stati Uniti nelle amichevoli di fine anno, la Nazionale Femminile italiana perde una posizione nel ranking Fifa ai danni della Norvegia scivolando così al 13° posto (1875.71 punti). Resta invariata la top ten, guidata sempre dalla Spagna - che pochi giorni fa ha vinto la Nations League bissando il successo ottenuto nella stagione 2023/24 - davanti a Stati Uniti e Germania, tornata sul podio al posto della Svezia (ora quinta dietro all'Inghilterra). Nel 2026, che inizierà a marzo con i primi due impegni delle qualificazioni mondiali con Svezia e Danimarca, le Azzurre puntano a scalare nuovamente la classifica. La squadra di Andrea Soncin, dopo gli ottimi risultati ottenuti tra Nations League ed Europeo, era infatti salita fino alla 12ª posizione, il miglior piazzamento dal 2014.

Calcio ora per ora
FIORENTINA – Kean (in forte dubbio), Shom (in forte dubbio), Lamptey, Kouamé
21:42
Kean e l'episodio del rigore di Madragora: "Un po' come ai giardinetti"
21:19
Palermo, vice Inzaghi: "Contro la Samp servirà prestazione importante"
Paolo Vanoli
21:14
Fiorentina, Vanoli: "Non so se c'è stato il clic, ma grande reazione. Testa al campionato"
20:14
Lecce, Di Francesco: "Contro il Pisa una sfida delicata ma non determinante"
19:57
Europa League, le formazioni ufficiali di Roma e Bologna