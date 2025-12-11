Champions League, nonostante le sconfitte di Inter e Napoli le italiane sono quasi sicure dei sedicesimi

L'ultimo turno ha visto uscire sconfitte Inter (al secondo ko consecutivo) e Napoli (che ne ha perse tre su sei). Alla fine, comunque, la prima è già sicura dei playoff, con la possibilità di passare tra le prime otto. L'Arsenal è già certo di essere agli ottavi, il Bayern lo è al 99%, il City al 90% e il Psg all'82%. Stiamo parlando delle corazzate del calcio mondiale a cui si aggiunge un Real Madrid, dato per morto in patria, con il 62% di possibilità di accedere agli ottavi di finale. Insieme con Liverpool, Atletico Madrid, Barcellona, Atalanta, Inter, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Borussia Dortmund e Sporting Lisbona sono sicure al 100% di poter raggiungere almeno i sedicesimi. Juventus, Marsiglia e Bayern Leverkusen hanno il 98% di possibilità di raggiungere i playoff e qualche rimasuglio (dal 4 al 2 per cento) di qualificarsi tra le prime 8. Il Napoli, che occupa il 23esimo posto della classifica unica di Champions, ha comunque la possibilità dell'80% di arrivare ai sedicesimi. Non male per chi è considerato in crisi in Europa.