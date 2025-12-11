De Laurentiis: "Spero di costruire stadio e centro sportivo nei prossimi anni"

"Il secondo scudetto è stato più vero, sofferto sino alla fine. Il primo è stato quasi scontato ad un certo punto". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ricevendo il premio per la 'Squadra dell'anno' ai Gazzetta Awards a Milano. Sul rapporto con Antonio Conte, il presidente azzurro ha aggiunto: "Ci sentiamo sempre, io l'ho conosciuto tanti anni fa alle Maldive con la famiglia. Lo ascoltavo con grande passione e interesse, è un uomo con una voglia assoluta di vincere. A volte vedo gente demotivata dal successo, lui invece no. Ha una fame che dovremmo avere tutti". "Ora spero di riuscire a fare il mio stadio, così come un nuovo centro sportivo, in modo da dare una implementazione importante nei prossimi 3-4 anni. Ci sono molte problematiche nel nostro Paese, perchè per amministrare le città ci vorrebbero dei manager", ha concluso De Laurentiis.