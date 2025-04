Inter, le scelte di Inzaghi: prima da titolare per Zalewski, Dimarco torna a sinistra

Zalewski verso la prima maglia da titolare nell'Inter che sabato alle 18 ospita il Cagliari a San Siro. Simone Inzaghi gli affiderà la fascia destra al posto di Darmian, chiamato a fare gli straordinari dopo l'infortunio di Dumfries e schierato dall'inizio per quattro partite consecutive tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Spazio dal 1' anche per Frattesi, match-winner dell'andata dei quarti di Champions a Monaco di Baviera contro il Bayern, che agirà in mezzo con Barella e Calhanoglu, quest'ultimo favorito su Asllani in regia. Turno di riposo per Mkhitaryan, in vista del ritorno contro i tedeschi a San Siro di mercoledì prossimo. A sinistra torna dall'inizio Dimarco, che a Monaco è rimasto in panchina tutta la partita. In attacco favorito Arnautovic per far coppia con capitan Lautaro Martinez, Thuram rifiata. Recuperato Taremi, che si è allenato con il resto del gruppo e torna tra i convocati. In difesa dentro Bisseck per Pavard, de Vrij per Acerbi e Bastoni sul centrosinistra.