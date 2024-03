Inter, le condizioni di Arnautovic e Carlos Augusto: niente Atletico

inter

Risentimento al bicipite per l'attaccante austriaco, elongazione per l'esterno brasiliano. Inzaghi non affretterà i tempi

La vittoriosa trasferta di Bologna ha presentato il conto all'Inter di Simone Inzaghi sotto forma di due infortuni. Marko Arnautovic e Carlos Augusto hanno abbandonato la battaglia del Dall'Ara anzitempo e gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti hanno confermato i problemi muscolari che li rendono indisponibili per la trasferta di Champions contro l'Atletico Madrid. Il tecnico nerazzurro non avrà l'attaccante a disposizione nemmeno contro il Napoli nel prossimo turno di campionato, mentre per l'esterno non si esclude la possibilità (anche se è difficile) di un recupero rapido per entrare nella lista dei convocati.

Marko Arnautovic, come ha comunicato l'Inter, ha riportato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra mentre Carlos Augusto ha subito una elongazione muscolare al soleo della gamba destra.

Per entrambi i giocatori è fissata una rivalutazione della situazione con il passare dei giorni, ma se per l'attaccante austriaco - decisivo all'andata in Champions contro l'Atletico - il ritorno a regime può essere ipotizzato tra le gare con Empoli (1 aprile) e Udinese (7 aprile), quindi dopo la sosta del 24 marzo, per l'esterno si può ipotizzare una convocazione già con il Napoli (17 marzo) nel caso il recupero procedesse nel migliore dei modi, altrimenti subito dopo la sosta.

