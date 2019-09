Inter, Lazaro: "Obiettivo scudetto già quest'anno"

"La gente parla spesso di vincerlo in due o tre anni, ma l'obiettivo chiaro per noi è conquistare lo scudetto già quest'anno". Valentino Lazaro 'brucia i tempi' e carica l'Inter dopo essere sceso in campo con la sua Austria contro la Lettonia nella gara, vinta 6-0, valida per le qualificazioni a Euro 2020. L'esterno non ha invece ancora debuttato in partite ufficiali con i nerazzurri: il risentimento muscolare alla coscia destra patito durante la tournée in Asia a luglio ha ostacolato il suo percorso iniziale.