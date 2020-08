Inter, Lautaro vuole la coppa: "Faremo di tutto per vincerla"

E' un giorno decisivo, speciale. Per tutti. L'Inter vuole vincere l'Europa League e cercherà in tutti i modi di mettere un freno al terribile Siviglia. Lautaro Martinez, atteso protagonista non si nasconde e, intervistato dalla tv cinese PpTv, dice: "Per me è indifferente incontrare una squadra o un’altra: noi dobbiamo vincere, noi siamo l’Inter, abbiamo un obiettivo che è vincere questa coppa. Dobbiamo affrontare qualsiasi squadra, oggi è il turno del Siviglia: dobbiamo prepararci, dobbiamo recuperare, pensare a loro e a noi, a fare il meglio per portare questa coppa a Milano. Il Siviglia è una squadra forte, che ha giocato tante finali, che ha vinto. Noi dobbiamo prepararci e arrivare al meglio il giorno della partita, sia fisicamente che mentalmente, e provare a vincere, a fare di tutto per mettere le mani su questa coppa”.