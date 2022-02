Inter, Lautaro Martinez si carica sui social: "Adesso è il momento di metterci le p..."

CACCIA AL GOL PERDUTO

Il Toro non segna da dicembre in campionato e da 15 mesi in Champions

Non è un buon momento per Lautaro Martinez che nelle ultime settimane ha perso la confidenza con il gol: un solo centro nel 2022, in Supercoppa con la Juve, mentre in Champions League è ancora a secco e in campionato non segna dal 17 dicembre contro la Salernitana. Un'astinenza lunga quasi due mesi, che il Toro vuole interrompere il prima possibile, possibilmente già contro il Sassuolo. Per caricarsi in vista delle prossime settimane e delle prossime partite, l'attaccante argentino ha postato una foto in bianco e nero accompagnata dalla frase: "Adesso è il momento di metterci le..." con l'emoticon di due uova, chiaro riferimento agli attributi maschili.

Sono 11 i gol in campionato, un discreto bottino anche se solo due col le big (Atalanta e Napoli), ma nelle ultime 10 gare in tutte le competizioni solo in una occasione, contro la Juve in Supercoppa, Lautaro ha riassaporato la gioia del gol. Una brusca frenata che si è riflessa anche sui risultati della squadra, che fino a qualche settimana fa volava verso lo scudetto con il vento in poppa e ora è in piena bagarre con Milan e Napoli. Il voli transoceanici per giocare con l'Argentina e la concorrenza di Sanchez hanno un po' minato la sua freschezza atletica e mentale. Ma nel calcio le occasioni per rinascere si presentano spesso e volentieri, a cominciare dalla sfida con il Sassuolo, dove i tre punti sono d'obbligo.

LA INSTAGRAM STORY DI LAUTARO