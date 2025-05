Inter: Lautaro e Frattesi parzialmente in gruppo, personalizzato per Pavard e Zielinski

L'Inter si prepara ai due appuntamenti clou della stagione, l'ultima giornata di campionato e la finale di Champions League e per Simone Inzaghi arrivano buone notizie dall'infermeria: Lautaro Martinez e Davide Frattesi hanno lavorato parzialmente in gruppo a due giorni dal match di Como, giovedì dovrebbero svolgere l'intera seduta col resto dei compagni ed essere pertanto disponibili per la sfida di venerdì sera, quando i nerazzurri si giocheranno le residue speranze di scudetto.