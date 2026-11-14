Elezioni Figc, oggi verranno resi noti i candidati: la situazione tra Galliani e Malagò

Toccherà oggi al Segretario della Figc, Marco Brunelli, pubblicare i nomi dei candidati alle elezioni della Figc del prossimo 14 dicembre. Resta aperta il nodo riguardo alla doppia firma del Genoa: se Brunelli darà ragione all'ex numero uno del Coni, Galliani è pronto a dare battaglia con dei contenziosi come scrive il Corriere della Sera. Stesso discorso per Malagò, pronto a difendersi in tutte le sedi nel caso la firma del club rossoblù non fosse attribuita a lui. Staremo a vedere: la certezza è che il percorso elettorale dovrà concludersi entro il 31 gennaio del 2027.